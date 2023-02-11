Посол России в Джакарте Воробьева: Путин может посетить Индонезию в этом году

Президент России Владимир Путин может совершить визит в Индонезию в 2023 году. Об этом в интервью РИА Новости заявила посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.
По словам дипломата, в этом году пройдет ряд важных мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Поэтому не исключается, что в свете этого Путин может посетить Индонезию.
Она добавила, что в прошлом году визит российского лидера в Индонезию не состоялся, однако у Кремля остался готовый пакет документов, которые лидеры двух государств могли бы подписать. Речь идет о Декларации о стратегическом партнерстве между странами.