Модель Леся Кафельникова пожаловалась на невнимательность супруга

Модель Леся Кафельникова пожаловалась, что ей не хватает внимания от супруга, бизнесмена Георгия Петришина. Об этом она рассказала в соцсетях.
Девушка находится в браке с бывшим супругом Светланы Ходченковой. Пара воспитывает дочь Киару, которая сейчас живет на Бали у бабушки. Они часто навещают наследницу, постоянно путешествуют.
Кафельникова рассказала, что как-то собиралась на вечеринку. По ее словам, супруг в этот момент «сидел в телефоне» и не сделал ей комплимент.
Она опубликовала фото в блестящем вечернем платье. На заднем фото можно увидеть супруга, лежащего в кровати с гаджетом.