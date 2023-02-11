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Модель Леся Кафельникова пожаловалась на невнимательность супруга

Шоу-бизнес
Модель Леся Кафельникова пожаловалась на невнимательность супруга

Модель Леся Кафельникова пожаловалась, что ей не хватает внимания от супруга, бизнесмена Георгия Петришина. Об этом она рассказала в соцсетях.

Девушка находится в браке с бывшим супругом Светланы Ходченковой. Пара воспитывает дочь Киару, которая сейчас живет на Бали у бабушки. Они часто навещают наследницу, постоянно путешествуют.

Кафельникова рассказала, что как-то собиралась на вечеринку. По ее словам, супруг в этот момент «сидел в телефоне» и не сделал ей комплимент.

Она опубликовала фото в блестящем вечернем платье. На заднем фото можно увидеть супруга, лежащего в кровати с гаджетом.
алеся кафельникова георгий петришин соцсети
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