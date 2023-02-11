РИА Новости: самолеты НАТО летом кружили над местами будущих взрывов на «Северном потоке»

Самолеты США и Германии кружили над местами будущих взрывов на «Северном потоке» в июне 2022 года во время учений НАТО Baltops-22. Об этом со ссылкой на данные из архива сайта Flightradar24 сообщает РИА Новости.
Воздушные судна ФРГ и США P-3 Orion и P-8 Poseidon с 8 по 16 июня выполняли полеты над местами будущих взрывов и снижались до малых высот. Транспондеры временно выключались практически в каждом полете, говорится в расследовании агентства.
Минимальная высота полета немецких и американских военных самолетов над газопроводами в Балтийском море была меньше 600 метров. Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии агентству предположил, что самолеты НАТО вели мониторинг обстановки, сопровождая работу диверсионных групп.