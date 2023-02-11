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РИА Новости: самолеты НАТО летом кружили над местами будущих взрывов на «Северном потоке»

Политика
РИА Новости: самолеты НАТО летом кружили над местами будущих взрывов на «Северном потоке»

Самолеты США и Германии кружили над местами будущих взрывов на «Северном потоке» в июне 2022 года во время учений НАТО Baltops-22. Об этом со ссылкой на данные из архива сайта Flightradar24 сообщает РИА Новости.

Воздушные судна ФРГ и США P-3 Orion и P-8 Poseidon с 8 по 16 июня выполняли полеты над местами будущих взрывов и снижались до малых высот. Транспондеры временно выключались практически в каждом полете, говорится в расследовании агентства.

Минимальная высота полета немецких и американских военных самолетов над газопроводами в Балтийском море была меньше 600 метров. Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии агентству предположил, что самолеты НАТО вели мониторинг обстановки, сопровождая работу диверсионных групп.
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