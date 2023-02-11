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Антонов предупредил США о последствиях возобновления спецпрограмм на Украине

Политика
Антонов предупредил США о последствиях возобновления спецпрограмм на Украине

Возобновление специальных программ сил США на Украине будет свидетельствовать об открытом участии американской армии в конфликте. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Пока речь идет о журналистском расследовании, которое основывается на неназванных источников в администрации. На этот счет, по словам Антонова, пока нет официальных данных.

Однако дипломат назвал показательными разговоры одного из ведущих изданий США о вероятной отправке спецназа на Украину. Они в очередной раз говорят о том, что американцы мечтают нанести России стратегическое поражение, но этому не бывать.
антонов США Украина спецпрограммы
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