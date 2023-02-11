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Агентство Moody's снизило рейтинг Украины

Экономика
Агентство Moody's снизило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca». Об этом говорится в заявлении агентства.

Рейтинг эмитента Украины в иностранной и местной валюте был понижен. Также снизился рейтинг старшего необеспеченного долга Киева в иностранной валюте. Прогноз при этом поменялся — с негативного на стабильный.

Moody's отмечает, что понижение рейтинга обусловлено воздействием конфликта. Стабильный прогноз в свою очередь означат сбалансированность рисков, характерное для рейтинга «Ca».
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