Агентство Moody's снизило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca». Об этом говорится в заявлении агентства.
Рейтинг эмитента Украины в иностранной и местной валюте был понижен. Также снизился рейтинг старшего необеспеченного долга Киева в иностранной валюте. Прогноз при этом поменялся — с негативного на стабильный.
Moody's отмечает, что понижение рейтинга обусловлено воздействием конфликта. Стабильный прогноз в свою очередь означат сбалансированность рисков, характерное для рейтинга «Ca».