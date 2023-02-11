Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Stuttgarter Nachrichten: Европа дает украинцам нереальную надежду на скорое вступление в ЕС

Политика
Stuttgarter Nachrichten: Европа дает украинцам нереальную надежду на скорое вступление в ЕС

Беспрецедентно оперативное получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС дает ее жителям «нереальную надежду». Такую точку зрения озвучил обозреватель немецкого издания Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон.

По его словам, решение о предоставлении Украине статуса кандидата политически мотивировано, а присоединение Киева к Европе займет много времени. Существует немало преград, которые могут отсрочить этот момент на долгие годы.

Например, от кандидатов требуется рабочая функционирующая правовая система. Одновременно с этим страна должна предоставить гарантии о соблюдении демократических норм на всех уровнях.
вступление украины в ес европа Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду