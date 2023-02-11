Stuttgarter Nachrichten: Европа дает украинцам нереальную надежду на скорое вступление в ЕС

Беспрецедентно оперативное получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС дает ее жителям «нереальную надежду». Такую точку зрения озвучил обозреватель немецкого издания Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон.
По его словам, решение о предоставлении Украине статуса кандидата политически мотивировано, а присоединение Киева к Европе займет много времени. Существует немало преград, которые могут отсрочить этот момент на долгие годы.
Например, от кандидатов требуется рабочая функционирующая правовая система. Одновременно с этим страна должна предоставить гарантии о соблюдении демократических норм на всех уровнях.