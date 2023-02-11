«Ну Танька уже обнаглела»: Буланова рассказала о победе над природной застенчивостью

Народная артистка России Татьяна Буланова дала интервью проекту ФАН «Откровенно». В беседе с изданием певица затронула тему характера и рассказала, как победила свою природную застенчивость.
По словам Булановой, в начале своей карьеры она впадала в ступор перед камерами и не могла побороть постоянное чувство страха. Однако уже впоследствии артистка адаптировалась на столько, что ее мама в шутки подмечала, что «Танька уже обнаглела».
«Неважно, есть камера, не камеры, я веду себя точно так, как бы вела себя без камеры», – отметила исполнительница.
К творческой карьере ее еще в юности подтолкнули мама и брат, который научил звезду первым блатным аккордам. Уже в школе она пела под гитару и пользовалась успехом у сверстников. Даже школьный директор однажды подошел к ней и поинтересовался, не планирует ли она продолжать вокальную деятельность.
Полную версию интервью с Татьяной Булановой можно посмотреть на сайте Федерального агентства новостей.