«Ну Танька уже обнаглела»: Буланова рассказала о победе над природной застенчивостью

К творческой карьере ее еще в юности подтолкнули мама и брат, который научил звезду первым блатным аккордам. Уже в школе она пела под гитару и пользовалась успехом у сверстников. Даже школьный директор однажды подошел к ней и поинтересовался, не планирует ли она продолжать вокальную деятельность.