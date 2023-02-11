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Политолог Кортунов назвал потенциальные темы послания Путина Федеральному собранию

Политика
Политолог Кортунов назвал потенциальные темы послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит 21 февраля с посланием к Федеральному собранию. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава государства сделает акцент на «текущей ситуации».

Политолог Андрей Кортунов в беседе с журналистами интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметил, что послание президента затронет внутренние аспекты Российской Федерации и международной обстановки. По мнению эксперта, Путин в своей речи с большой долей вероятности уделит внимание проблемам социально-экономического развития, а также государственному управлению в текущей геополитической ситуации.

Кортунов не исключает, что президент России подведет итоги первого года специальной военной операции на Украине. Он допустил, что российский лидер может выступить с инициативой прекращения огня.
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