Политолог Кортунов назвал потенциальные темы послания Путина Федеральному собранию

Политолог Андрей Кортунов в беседе с журналистами интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметил, что послание президента затронет внутренние аспекты Российской Федерации и международной обстановки. По мнению эксперта, Путин в своей речи с большой долей вероятности уделит внимание проблемам социально-экономического развития, а также государственному управлению в текущей геополитической ситуации.