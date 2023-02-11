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«Милан» одержал победу над «Торино» со счетом 1:0

Спорт
«Милан» одержал победу над «Торино» со счетом 1:0

Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Торино» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Оливье Жиру. Мяч оказался в воротах на 62-й минуте. Победа «красно-черных» позволила прервать им серию из пяти проигрышей в Серии А. Полузащитник «Торино» из России Алексей Миранчук был в основном составе на протяжении всей игры. Однако в этот раз он не смог отличиться результативной игрой.

«Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы. На счету клуба 41 очко за 22 матча. «Торино», в свою очередь, занимает седьмое место в таблице.
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