«Милан» одержал победу над «Торино» со счетом 1:0

Автором единственного гола стал Оливье Жиру. Мяч оказался в воротах на 62-й минуте. Победа «красно-черных» позволила прервать им серию из пяти проигрышей в Серии А. Полузащитник «Торино» из России Алексей Миранчук был в основном составе на протяжении всей игры. Однако в этот раз он не смог отличиться результативной игрой.