Геофизик Виноградов: жертв землетрясения в Турции могло быть меньше

Виноградов считает, что «Турция была совершенно не готова» к землетрясению. Большинство домов не были сейсмостойкими или имели низкий уровень сейсмостойкости. Существенно сократить число жертв можно было, подготовив людей к действиям при первых признаках землетрясения, уточнил геофизик.