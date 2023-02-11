Геофизик Виноградов: жертв землетрясения в Турции могло быть меньше

Жертв землетрясения в Турции могло быть меньше, но страна была не готова к катаклизму. Властям сейсмоопасных территорий нужно сделать выводы, сообщил РИА Новости директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.
«Это землетрясение должно стать уроком, прежде всего, для нашей страны», – отметил доктор технических наук.
Виноградов считает, что «Турция была совершенно не готова» к землетрясению. Большинство домов не были сейсмостойкими или имели низкий уровень сейсмостойкости. Существенно сократить число жертв можно было, подготовив людей к действиям при первых признаках землетрясения, уточнил геофизик.
Это сейсмоопасная зона. Что в регионе случится землетрясение, было известно несколько лет назад, добавил эксперт.