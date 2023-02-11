19FortyFive назвало самую большую слабость Байдена

Президент США Джо Байден имеет одну огромную слабость, которая связана с его политической деятельностью. Об этом пишет старший редактор Харрисон Касс для 19FortyFive.
Ментальное состояние является главной слабостью американского лидера, из-за чего большинство его публичных выступлений оказываются провальными. Оратор Рик Позняк указал на то, что Джо Байден нередко говорит «дедушкиными выражениями», слишком часто «бормочет» и «произносит чепуху».
Умственные способности и возраст президента США сильно беспокоят его избирателей. Байдена уже не хотят видеть в президентской гонке в 2024 году, заключил Касс.