Посол Антонов рассказал о срыве планов Запада нанести России стратегическое поражение

Планы Запада нанести поражение России сорвались. Страна усилила военную мощь, перестроила экономику и активизировала сотрудничество с большинством государств, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны», – заявил Антонов.
Посол признал трудности. По его словам, Россия живет в условиях экономических санкций. Дипломаты каждый день ощущают «стремление недругов подорвать многовековую дружбу» со странами СНГ, а также Латинской Америки, Азии и Африки.
Тем не менее Россия не отказывается от собственных целей, в том числе формирования основанного на равенстве и соблюдении международного права демократического миропорядка, добавил Антонов. По его словам, такой порядок должен обеспечивать условия для развития всех стран.