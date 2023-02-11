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CNN: юристы Дональда Трампа передали секретные файлы ФБР

Политика
CNN: юристы Дональда Трампа передали секретные файлы ФБР

Юристы Дональда Трампа передали правительству секретные файлы и компьютер, обнаруженные в резиденции бывшего главы Белого дома Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом говорится в репортаже телеканала CNN.

ФБР в 2022 году произвело обыск здания, в ходе которого было найдено огромное количество правительственных документов, включая бумаги высшего уровня секретности.

«Адвокаты передали документы в министерство юстиции», – указано в сообщении.

Засекреченные данные были обнаружены у бывшего вице-президента Майка Пенса. Политик состоял в команде Трампа и в офисе действующего президента Джо Байдена.
Дональд Трамп секретные документы фбр
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