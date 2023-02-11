CNN: юристы Дональда Трампа передали секретные файлы ФБР

Юристы Дональда Трампа передали правительству секретные файлы и компьютер, обнаруженные в резиденции бывшего главы Белого дома Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом говорится в репортаже телеканала CNN.
ФБР в 2022 году произвело обыск здания, в ходе которого было найдено огромное количество правительственных документов, включая бумаги высшего уровня секретности.
«Адвокаты передали документы в министерство юстиции», – указано в сообщении.
Засекреченные данные были обнаружены у бывшего вице-президента Майка Пенса. Политик состоял в команде Трампа и в офисе действующего президента Джо Байдена.