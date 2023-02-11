DR: Турция лишилась помощи после катаклизма из-за Украины

Дания не смогла передать полевой госпиталь и теплые палатки Турции и Сирии, поскольку передала все это Украине. Об этом сообщили в датском Агентстве по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что Анкара обратилась к Копенгагену с просьбой передать мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим при землетрясении. Однако датские власти отказали, поскольку полевой госпиталь был отправлен ранее на Украину.
Эксперты отмечают, что теплые палатки и передвижной госпиталь могли бы сыграть ключевую роль в борьбе с последствиями землетрясения в Турции и Сирии. Спасатели будут еще какое-то время разбирать завалы, а в обеих странах ударили морозы.