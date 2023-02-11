DR: Турция лишилась помощи после катаклизма из-за Украины

Эксперты отмечают, что теплые палатки и передвижной госпиталь могли бы сыграть ключевую роль в борьбе с последствиями землетрясения в Турции и Сирии. Спасатели будут еще какое-то время разбирать завалы, а в обеих странах ударили морозы.