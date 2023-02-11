RT: установлена личность предполагаемого убийцы безоружных российских солдат

Установлена личность бойца ВСУ, который расстреливал безоружных российских солдат. Им оказался кадровый военнослужащий украинской армии, 26-летний Сергей Макаренко.
Как сообщается на сайте телеканала RT, Макаренко особо и не скрывал свою причастность к расстрелу военнопленных. Свои преступления украинский националист снимал на видео, которыми хвастался в сети.
После того как данные ролики вызвали широкий общественный резонанс, Макаренко записал новое видео, где заявил, что убитые им безоружные российские военные якобы не были пленными. Боевик добавил, что гордится тем днем и своим поступком.
В МИД России назвали расстрелы пленных россиян доказательством преступности киевского режима. Кроме того, кровью невинных российских солдат также запачканы руки западных стран, снабжающих националистов оружием.