Взрывы прогремели в Киеве, в нескольких областях Украины работает ПВО

Противовоздушная оборона (ПВО) работает в Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Это следует из данных Telegram-канала «Карта воздушных тревог».
В Вышгородском районе украинской столицы раздаются взрывы. Администрации Киевской области предупредила об угрозе атаки БПЛА. Взрывы также слышны в Херсоне.
Дрон попал в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области. Кроме того, ПВО работало Николаевской областью и над морем в Одесской области.
В пятницу, 10 февраля, воздушная тревога несколько раз объявлялась по всей Украине. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Виннице, Львове и других городах.