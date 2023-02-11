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Вучич заявил о грядущем усилении интенсивности боевых действий на Украине

Политика
Вучич заявил о грядущем усилении интенсивности боевых действий на Украине

Интенсивность боевых действий на Украине усилится в ближайшие полгода. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербский лидер отметил, что мог бы писать об этом тома книг. Давление на Сербию по Косово и Метохии будет вдвое или втрое сильнее, указал он.

Вучич подчеркнул, что 4-5 месяцев назад казалось, что Украина с «огромной поддержкой коллективного Запада» якобы побеждает. Однако сейчас все не так однозначно: уже в издании Politico вышел первый текст с заголовком «Может ли случиться так, что Путин победит?».

Президент Сербии считает, что идет противостояние общей позиции коллективного Запада и единства русского народа. Это происходит после заявленной отправки немецких танков, указал Вучич.
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