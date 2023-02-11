Вучич заявил о грядущем усилении интенсивности боевых действий на Украине

Вучич подчеркнул, что 4-5 месяцев назад казалось, что Украина с «огромной поддержкой коллективного Запада» якобы побеждает. Однако сейчас все не так однозначно: уже в издании Politico вышел первый текст с заголовком «Может ли случиться так, что Путин победит?».