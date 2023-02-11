Аналитик Кофман усомнился в способности западных танков изменить ход конфликта на Украине

Западные танки не способны изменить ход конфликта на Украине. Они не станут «волшебной палочкой», заявил в интервью Der Spiegel военный аналитик из США Майкл Кофман.
Даже дальнобойные реактивные системы залпового огня HIMARS утратили значение, считает директор исследовательских программ по РФ в американском Центре военно-морских исследований. Обычно новые виды вооружений оказывают наибольший эффект при первом применении, объяснил аналитик.
Кофман отметил, что на Украине к настоящему времени уничтожены тысячи танков. Аналитик не верит, что западная бронетехника превосходит российскую в такой степени, чтобы изменить ситуацию.
Ранее американский ветеран Гленн Жирона заявил, что поставки танков из США не помогут Вооруженным силам Украины, передает «Царьград». Получив M1 Abrams, украинская армия столкнется с двумя проблемами: сложной логистикой и слабой подготовкой танкистов.