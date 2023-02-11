Несколько связанных с аэрокосмической отраслью КНР компаний попали в «черный список» США

Деятельность этих компаний противоречит интересам нацбезопасности США и их внешней политики, следует из заявления министерства. Основанием для внесения организаций в «черный список» послужила поддержка «усилий КНР по модернизации» своих вооруженных сил, включая аэрокосмические программы, создание аэростатов и дирижаблей, а также связанных с отраслью материалов и компонентов.