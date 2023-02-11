Несколько связанных с аэрокосмической отраслью КНР компаний попали в «черный список» США

Минторговли США внесло в «черный список» шесть китайских компаний. В ведомстве считают, что они способствуют развитию аэрокосмической отрасли КНР, в том числе созданию аэростатов.
Деятельность этих компаний противоречит интересам нацбезопасности США и их внешней политики, следует из заявления министерства. Основанием для внесения организаций в «черный список» послужила поддержка «усилий КНР по модернизации» своих вооруженных сил, включая аэрокосмические программы, создание аэростатов и дирижаблей, а также связанных с отраслью материалов и компонентов.
Санкции вступят в силу 13 марта. С этого дня поставщикам будет запрещено отправлять американские товары подсанкционным компаниям без специальной лицензии. При рассмотрении лицензионных заявок американские власти будут руководствоваться принципом «презумпции отказа».