«Вкалывать как папа Карло»: Пригожин назвал условие победы в СВО

Евгений Пригожин озвучил главные условия победы в СВО, а также признался, что у него есть свой план, как дойти до Ла-Манша.
Бизнесмен озвучил свое видение сроков специальной военной операции. Он считает, что все зависит от конечных целей, которых хочет добиться российская сторона.
«Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, ну надо еще годика полтора-два поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план», – заявил бизнесмен.
В последнем случае стране нужно подойти к вопросу серьезно и начать вкалывать «как папа Карло». Придется вспомнить опыт 1941-1945 годов и закрыть все на ключ: никаких Турций и Франций, обозначил Пригожин.
Кроме того, бизнесмен поделился мнением, что в такой перспективе Францию, Италию и Болгарию можно будет отдать украинцам. «Они здесь с нами еще вместе настрадаются мама не горюй», констатировал он.
С полной версией интервью Евгения Пригожина можно ознакомиться на официальном канале Семена Пегова WarGonzo.