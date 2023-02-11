Режиссер Юрий Кара осудил уехавшего из России актера Александра Филиппенко

Кинорежиссер Юрий Кара прокомментировал уезд 78-летнего актера Александра Филиппенко, открыто критиковавшего российскую власть и выступавшего в поддержку Украины. Об этом сообщает NEWS.ru.
Филиппенко снимался в фильме 1994 года «Мастер и Маргарита» Юрия Кара. Позже он сыграл в другой экранизации знаменитого романа, выполненной режиссером Владимиром Бортко.
«С предателями не общаюсь. Он меня предал еще тогда, когда согласился играть у Бортко. И после этого я его ни знать, ни видеть не желаю», — заявил Кара.
Режиссер отметил, что Филиппенко ничем его не удивил. По его мнению, 78-летний артист — »профессиональный предатель».