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Ямал оказался в лидерах по качеству жизни в России

Общество
Ямал оказался в лидерах по качеству жизни в России

Агентство стратегических инициатив составило рейтинг российских регионов по качеству жизни. Лидирующие позиции заняли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и ЯНАО.

Результаты исследования основывались на опросе 260 тысяч человек в 85 российских субъектах. Итоги опросов огласили президенту России Владимиру Путину, передает «Ямал-медиа».

Вопросы для респондентов затрагивали десять ключевых сфер. В них также вошли жилищные условия, досуг, здравоохранение и образование. Опрос проходили и представители профессиональных сообществ. Результаты показали, что 50% работников образовательной сферы тратит почти треть рабочего времени на решение административных задач.
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