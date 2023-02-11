Ямал оказался в лидерах по качеству жизни в России

Агентство стратегических инициатив составило рейтинг российских регионов по качеству жизни. Лидирующие позиции заняли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и ЯНАО.
Результаты исследования основывались на опросе 260 тысяч человек в 85 российских субъектах. Итоги опросов огласили президенту России Владимиру Путину, передает «Ямал-медиа».
Вопросы для респондентов затрагивали десять ключевых сфер. В них также вошли жилищные условия, досуг, здравоохранение и образование. Опрос проходили и представители профессиональных сообществ. Результаты показали, что 50% работников образовательной сферы тратит почти треть рабочего времени на решение административных задач.