Ямал оказался в лидерах по качеству жизни в России

Вопросы для респондентов затрагивали десять ключевых сфер. В них также вошли жилищные условия, досуг, здравоохранение и образование. Опрос проходили и представители профессиональных сообществ. Результаты показали, что 50% работников образовательной сферы тратит почти треть рабочего времени на решение административных задач.