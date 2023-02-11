Пригожин отметил повышенное чувство справедливости бойцов ЧВК «Вагнер»

Руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов взял большое интервью у российского бизнесмена Евгения Пригожина. Он затронул тему идеологических взглядов, которых придерживаются бойцы ЧВК «Вагнер».
Пригожин отметил, что главным является то, чтобы боец выполнял ту задачу, которая перед ним стоит. Важно, чтобы человек двигался вперед, подчеркнул он.
«Безусловно, на вопрос "есть ли там поклонники", вот мы про Ленина говорили, революционных каких-то процессов сегодня в нашей стране, то не наблюдаем такого. Не наблюдаем», — подытожил бизнесмен, добавив, что чувство справедливости у бойцов, напротив, повышенное.
Полную версию видеоинтервью можно посмотреть на официальном канале Семена Пегова WarGonzo.