США сбили китайский аэростат над Аляской по приказу Байдена

Военные США сбили над штатом Аляска вошедший в воздушное пространство страны «высотный объект». Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Чиновник уточнил, что принадлежность и назначение аэростата пока не установлено. При этом он отметил, что объект существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый над Атлантикой ранее.
Кирби указал, что Пентагон отслеживал высотный объект последние сутки. Аэростат летел на высоте 12 километров и представлял опасность для гражданской авиации.
Президент США Джо Байден отдал приказ военным сбить объект. Цель поразили истребителями, затем она упала на лед в американских территориальных водах.