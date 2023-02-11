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США сбили китайский аэростат над Аляской по приказу Байдена

Политика
США сбили китайский аэростат над Аляской по приказу Байдена

Военные США сбили над штатом Аляска вошедший в воздушное пространство страны «высотный объект». Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Чиновник уточнил, что принадлежность и назначение аэростата пока не установлено. При этом он отметил, что объект существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, сбитый над Атлантикой ранее.

Кирби указал, что Пентагон отслеживал высотный объект последние сутки. Аэростат летел на высоте 12 километров и представлял опасность для гражданской авиации.

Президент США Джо Байден отдал приказ военным сбить объект. Цель поразили истребителями, затем она упала на лед в американских территориальных водах.
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