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Пригожин выделил основные качества, которые должен иметь «вагнеровец»

Армия
Пригожин выделил основные качества, которые должен иметь «вагнеровец»

Бизнесмен Евгений Пригожин в большом интервью руководителю проекта WarGonzo Семену Пегову перечислил качества, которые важны для бойцов ЧВК «Вагнер».

По словам Пригожина, абсолютно все бойцы должны иметь достаточно мужества, чтобы пойти под пули и уничтожить врага. В ЧВК «Вагнер» не нужны «гладкие и шелковые» люди:

«В ЧВК "Вагнер" ценится то, какой ты боец, то, насколько ты предан своим друзьям и своему коллективу», — уточнил бизнесмен.

При этом в коллективе не обращают внимание на вкусы бойцов или то, что нравится каждому из них. Бывшие заключенные, которые оказались в ЧВК «Вагнер», понимают, в каком коллективе они работают.

Полная версия интервью опубликована на официальном канале Пегова WarGonzo.
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