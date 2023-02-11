Пригожин выделил основные качества, которые должен иметь «вагнеровец»

Бизнесмен Евгений Пригожин в большом интервью руководителю проекта WarGonzo Семену Пегову перечислил качества, которые важны для бойцов ЧВК «Вагнер».
По словам Пригожина, абсолютно все бойцы должны иметь достаточно мужества, чтобы пойти под пули и уничтожить врага. В ЧВК «Вагнер» не нужны «гладкие и шелковые» люди:
«В ЧВК "Вагнер" ценится то, какой ты боец, то, насколько ты предан своим друзьям и своему коллективу», — уточнил бизнесмен.
При этом в коллективе не обращают внимание на вкусы бойцов или то, что нравится каждому из них. Бывшие заключенные, которые оказались в ЧВК «Вагнер», понимают, в каком коллективе они работают.
Полная версия интервью опубликована на официальном канале Пегова WarGonzo.