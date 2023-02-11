Классный руководитель устроившей поножовщину девочки продолжает работать в школе Химок

Информация об увольнении учительницы школы в Химках, где ее ученица изрезала одноклассницу, не подтвердилась. Минобразования Подмосковья опровергло слухи в заявлении телеканалу «360».
Работавшая учителем математики Ольга Маслова выйдет на работу в понедельник. В управлении по образованию администрации городского округа Химки сообщили, что педагога отстраняли по личной просьбе в связи с психологическим состоянием.
Ранее сообщалось, что родители учеников и выпускники, где произошел инцидент с поножовщиной, выступили защиту учительницы. Они посчитали, что женщину уволили, так как после происшествия Маслова не вышла на работу.