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Классный руководитель устроившей поножовщину девочки продолжает работать в школе Химок

Общество
Классный руководитель устроившей поножовщину девочки продолжает работать в школе Химок

Информация об увольнении учительницы школы в Химках, где ее ученица изрезала одноклассницу, не подтвердилась. Минобразования Подмосковья опровергло слухи в заявлении телеканалу «360».

Работавшая учителем математики Ольга Маслова выйдет на работу в понедельник. В управлении по образованию администрации городского округа Химки сообщили, что педагога отстраняли по личной просьбе в связи с психологическим состоянием.

Ранее сообщалось, что родители учеников и выпускники, где произошел инцидент с поножовщиной, выступили защиту учительницы. Они посчитали, что женщину уволили, так как после происшествия Маслова не вышла на работу.
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