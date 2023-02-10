Пригожин рассказал, на чем базируется идеология ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин дал военному корреспонденту Семену Пегову откровенное интервью, в котором рассказал об идеологии ЧВК «Вагнер» и о том, как строятся отношения в коллективе.
«Идеология ЧВК "Вагнер" в том, что это коллектив, в котором есть идеальное управление; идеология в том, что каждый командир слышит своего бойцы "снизу"; идеология в том, что есть возможность расти вверх, пока до "потолка" не упрешься», – отметил предприниматель.
Он добавил, что ЧВК «Вагнер» – это дом для людей с повышенным количеством адреналина, которые нужны своей Родине и своему коллективу. Именно поэтому, когда России понадобились ее сыновья, они, не снимая африканских панамок, приехали с другого конца света и тут же заступили на боевую работу.
Кроме того, в беседе с Пеговым бизнесмен рассказал о ситуации в Артемовске, а также о работе с бойцами из числа бывших заключенных. Полную версию интервью можно посмотреть на официальном канале военкора.