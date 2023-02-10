Пригожин рассказал, на чем базируется идеология ЧВК «Вагнер»

Он добавил, что ЧВК «Вагнер» – это дом для людей с повышенным количеством адреналина, которые нужны своей Родине и своему коллективу. Именно поэтому, когда России понадобились ее сыновья, они, не снимая африканских панамок, приехали с другого конца света и тут же заступили на боевую работу.