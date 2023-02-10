Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 20 тысяч

Число погибших из-за землетрясений в Турции увеличилось до 20 213, ранения получили 80 052 человек. Такие данные на брифинге в провинции Хатай привел министр здравоохранения ближневосточной страны Фахреттин Коджа.
Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Через несколько часов произошли вторые подземные толчки магнитудой 7,6. Они ощущались в десяти провинциях Турции, а также в соседних странах, в том числе в Сирии, где отмечены значительные разрушения.
По числу жертв землетрясения 6 февраля остаются второй крупнейшей катастрофой в истории Турции после катаклизма в Эрзинджане, которое произошло в 1939 году.