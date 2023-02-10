Пригожин в беседе с Пеговым рассказал об условиях службы бывших заключенных в рядах ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин дал военному корреспонденту Семену Пегову большое интервью, в котором ответил на вопросы о ЧВК «Вагнер». Он рассказал, в чем отличие между бывшими заключенными и остальными бойцами «оркестра».
Пригожин указал, что экс-заключенные хорошо воюют. По его словам, среди них есть те, кто пользуется более сложными видами оружия, и те, кто занимается различными задачами с выездами в тыловую зону — например, водители.
«Поэтому заключенные работают точно также, как любой другой сотрудник ЧВК, с теми же условиями и с тем же самым комфортом, иногда даже больше, чем надо», — подчеркнул предприниматель.
Пригожин заявил, что критичные для них вещи, такие как сигареты и чай, они получают в любом количестве. По его словам, работающие в ЧВК «Вагнер» экс-заключенные «счастливые, довольные», заканчивают работать.
Полная версия интервью представлена на официальном канале Семена Пегова WarGonzo.