Бывший глава МИД Югославии: Запад хочет, чтобы Россия вернулась к временам Ельцина

«Присоединимся к Западу, и будет нам хорошо». Это желание неосуществимо по многим причинам, потому что это всеобщее нападение не только на великую державу — Россию, но и на русский народ, русскую культуру и историю. Они не понимают, насколько это вредоносно для них самих. То, что они делают с Чайковским, с Достоевским — это неслыханно, даже Гитлер этого не делал. Запад зашел слишком далеко, и ему это вернется, как бумеранг. Это то, что только крепче объединяет русский народ. Даже если у них есть какие-то замечания, они все же будут подчинены высшим целям — сохранить Россию любой ценой, не разделиться, не вернуться вновь в состояние слабости и распада. Если бы Запад смог это осуществить в отношении России — то получил бы территорию всей России для политики окружения Китая.