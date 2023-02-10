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Актер Филиппенко заявил о плановом уходе из театра Моссовета

Общество
Актер Филиппенко заявил о плановом уходе из театра Моссовета

Решение театра Моссовета отказаться от продления контракта с народным артистом России Александром Филиппенко было плановым. Оно заранее согласовано с руководством, сообщил актер «Интерфаксу».

«У меня в прошлом году закончился контракт, и (о том, что контракт не будет продлен) давно было известно и оговорено с начальством», – уточнил он.

Филиппенко добавил, что в спектакли с его участием были введены актеры из второго состава. Артист признался, что уехал к дочери.

В пресс-службе театра агентству заявили, что Филиппенко предупредил руководство «об отъезде на длительное лечение за границу». Сейчас он остается в Театре им. Моссовета приглашенным актером.
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