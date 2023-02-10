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Пригожин в интервью Пегову рассказал, насколько бывшие заключенные хорошо воюют

Армия
Пригожин в интервью Пегову рассказал, насколько бывшие заключенные хорошо воюют

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал большое интервью руководителю WarGonzo Семену Пегову. Бизнесмен рассказал о тонкостях работы с бывшими заключенными в условиях специальной военной операции.

Евгений Пригожин в беседе с Пеговым отметил, что бывшие заключенные всегда воевали и умеют воевать хорошо. Однако в работе с такими людьми есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать. Несмотря на это, честность для них остается на первом месте.

«Поэтому подписал контракт — будь добр, иди и работай. Процент потерь у заключенных, наверное, такой же, как у всех остальных наших подразделений», — заявил бизнесмен.

По его словам, экс-заключенные воюют более безбашенно, чем хотелось бы. Пригожин отметил, что они часто более спокойно относятся к своей жизни и меньше ею дорожат.

Полная версия интервью опубликована на официальном канале Пегова WarGonzo.
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