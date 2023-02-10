Пригожин в интервью Пегову рассказал, насколько бывшие заключенные хорошо воюют

Евгений Пригожин в беседе с Пеговым отметил, что бывшие заключенные всегда воевали и умеют воевать хорошо. Однако в работе с такими людьми есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать. Несмотря на это, честность для них остается на первом месте.