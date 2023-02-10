Мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры на юго-западе Парижа

Мужчина открыл стрельбу с балкона дома в Париже вечером 10 февраля. Инцидент произошел на юго-западе столицы Франции, сообщил телеканал BFM.
Неизвестный семь раз выстрелил с балкона своей квартиры в доме на улице Сен-Аман, в 15-м округе Парижа. Другие подробности инцидента не сообщаются, данных о пострадавших нет.
Сотрудники полиции призвали горожан избегать опасного района и взяли улицу в оцепление. В префектуре уточнили, что «вмешательство полиции продолжается».
В конце декабря в результате вооруженного нападения в 10-м округе Парижа погибли три человека, еще трое получили ранения. По подозрению в убийствах сотрудники правоохранительных органов задержали 69-летнего мужчину, который ранее привлекался к ответственности за нападение на расовой почве.