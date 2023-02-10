Министр обороны Словакии Надь предложил поставить истребители Украине

Министр обороны Словакии Ярослав Надь предложил отправить на Украину истребители. Об этом сообщает Reuters.
Глава ведомства указал, что сейчас власти никак не применяют воздушные боевые машины. По его словам, Словакия может либо продать истребители МиГ-29, либо поставить их Украине.
Надь отметил, что Киеву »они действительно могут помочь». При этом министр уточнил, что окончательного решения по данному вопросу властями Словакии не было принято.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Братиславу передать сверхзвуковые истребители МиГ-29 Киеву. Официально он озвучил эту просьбу на полях саммита ЕС.