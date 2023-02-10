Минобороны назвало стоимость комплекта формы для участников СВО

Стоимость комплекта формы для участвующих в специальной военной операции (СВО) военнослужащих от компании «Гардарика» немного превышает 10 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на вещевую службу Минобороны сообщает РБК.
«Гардарика» будет шить только летние комплекты формы, уточнили в ведомстве. По данным министерства, компания выпускает 10 тыс. комплектов такого обмундирования.
«При этом контрактная стоимость одного летнего комплекта формы, поставляемого компанией "Гардарика", составляет 10 тыс. 628 руб. 15 коп.», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
В РБК отметили, что цена одного комплекта на сайте «Гардарики» ранее достигала 140 тыс. рублей. Однако Telegram-канал «Война с фейками» уточнил, что поставляться в войска будет другая форма.