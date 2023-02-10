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Минстрой предложил включить российскую мебель в ипотеку

Общество
Минстрой предложил включить российскую мебель в ипотеку

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой о включении меблировки квартир в ипотеку. Соответсвующее заявление он сделал на совещании.

Глава Минстроя отметил, что в целях поддержки россиян и развития лесопромышленного комплекса необходимо поддержать инициативу покупки мебели российского производства за счет средств ипотеки. Подход позволит сократить ее стоимость при помощи включения в сумму ипотеки, а также обеспечит дополнительный спрос на отечественную продукцию.

Минстрой ранее сообщал, что вместе с Минпромторгом разрабатывает концепцию продаж меблированного первичного жилья в ипотеку. Скидки при этом будут достигать 30 процентов.
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