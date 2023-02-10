Минстрой предложил включить российскую мебель в ипотеку

Глава Минстроя отметил, что в целях поддержки россиян и развития лесопромышленного комплекса необходимо поддержать инициативу покупки мебели российского производства за счет средств ипотеки. Подход позволит сократить ее стоимость при помощи включения в сумму ипотеки, а также обеспечит дополнительный спрос на отечественную продукцию.