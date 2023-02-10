Пригожин в интервью Пегову назвал Бахмут главной точкой притяжения украинской армии

Российский предприниматель Евгений Пригожин дал большое интервью военному корреспонденту Семену Пегову. В частности бизнесмен рассказал о ситуации в Бахмуте и главных правилах войны.
«Сегодняшний Бахмут – это критическая точка притяжения для всей украинской армии», – подчеркнул Пригожин.
Именно поэтому Киев бросает туда все новые и новые подразделения, а бойцы ЧВК «Вагнер» их успешно там разбивают. Теперь остается рассчитывать, что все остальные возьмут пример с «музыкантов» и будут также занимать позиции и продвигаться, отметил предприниматель.
Кроме того, бизнесмен напомнил, что главная задача любой войны – это уничтожить армию врага. Именно этим ЧВК «Вагнер» успешно занимается в Артемовске уже на протяжении долгого времени.
С полной версией интервью можно ознакомиться на официальном канале Семена Пегова WarGonzo.