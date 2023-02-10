Пригожин в интервью Пегову назвал Бахмут главной точкой притяжения украинской армии

Именно поэтому Киев бросает туда все новые и новые подразделения, а бойцы ЧВК «Вагнер» их успешно там разбивают. Теперь остается рассчитывать, что все остальные возьмут пример с «музыкантов» и будут также занимать позиции и продвигаться, отметил предприниматель.