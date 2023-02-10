«Мы не ждали, а оно проклюнулось»: Кот о пророссийской позиции ООН

Организация Объединенных наций с самого начала спецоперации оставалась «слепоглухонемой обезьяной», которую не волновала позиция России. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее в СМИ появилась информация, что ООН выразила министру обороны Украины Алексею Резникову обеспокоенность в связи с жестоким обращением ВСУ с российскими военнопленными.
«Это, конечно, хорошо, что ООН сделала такое заявление, — заметил Кот. — Как говорится, мы не ждали, а оно проклюнулось! Однако я не думаю, что данная «озабоченность» будет иметь хоть какой-то эффект, ведь дело касается украинских нацистов».
Политолог отметил, что Организация Объединенных наций очень долго вела себя как «слепоглухонемая обезьяна» и теперь ее неожиданное прозрение выглядит, как ярчайшее свидетельство правоты российской стороны.
«Думаю, что все дело в том, что ООН — это не только Запад, не только те страны, что поддерживают украинский нацизм, — добавил эксперт. — Это еще и государства Азии, Африки, Латинской Америки, с которыми у нас есть диалог, который на фоне всего происходящего только укрепляется».
Вместе с тем, собеседник ФАН считает, что дальше заявлений и «озабоченностей» со стороны ООН дело не пойдет.
«Все-таки «блокирующий пакет акций» в этой организации принадлежит коллективному Западу, — отметил Кот. — Но если смотреть на перспективу, даже та позиция ООН, что мы сейчас имеем, может сослужить нам хорошую службу, поскольку она демонстрирует, что далеко не все государства мира настроены против России».
Ранее Юрий Кот заявил, что пойманных украинских диверсантов надо расстреливать.