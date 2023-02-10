Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 20 тысячам

Количество жертв землетрясения в Турции достигло почти 20 тысяч. Об этом сообщили власти страны.
Два мощных землетрясения (7,8 и 7,5) с последующими афтершоками произошли на востоке Турции 6 февраля утром. Ранее сообщалось о гибели 19 тысяч жителей страны. В соседней Сирии жертвами стали более 3300 человек.
Спасательные работы продолжаются. Сейсмологи предупредили, что число жертв может вырасти, поскольку люди все еще остаются под завалами.
Ранее сотрудники МЧС нашли россиян без признаков жизни при разборе завалов в Хатае. Жертвами землетрясения стали супруги и двое детей. По последним данным, в этом же городе под завалами может находиться еще одна семья из РФ.