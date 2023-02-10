«Самое сладкое и вкусное»: Кот о национализации собственности украинских олигархов в ДНР

Кадры решают все — и даже самую лучшую идею можно испохабить, если за ее реализацию возьмутся не те люди. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Юрий Кот.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в ДНР принято, и все они перешли в собственность России.
«Разумеется, в Донбассе у крупных украинских бизнесменов было много собственности, причем это не только предприятия, но и недвижимость и многое другое, самое «сладкое» и «вкусное», — заметил Кот. — На то олигархи и олигархи, чтобы иметь все самое лучшее! И я, в общем-то, удивлен, что до национализации всех этих богатств руки дошли только сейчас».
Политолог выразил надежду, что в ходе этого процесса «восстановления справедливости» не случиться так, что предприятия просто поменяют собственников, а «суть их останется прежней».
«Надо, чтобы это было реальной национализацией, от которой станет лучше жить всему населению народных республик Донбасса, — подчеркнул эксперт. — Хочется надеяться, что изъятая собственность ляжет в основу исполнения социальных обязательств правительств ДНР и ЛНР».
Кроме того, продолжил собеседник ФАН, имущество украинских олигархов может пойти на нужды специальной военной операции.
«Национализация — верное решение, — подчеркнул Кот. — В добрый путь! Главное только, чтобы благая идея не была испохаблена кадрами, которые будут ее осуществлять».
Ранее Юрий Кот заявил, что пойманных украинских диверсантов надо расстреливать.