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Основатель Andurand Capital Андюран спрогнозировал нефть по 140 долларов за баррель

Экономика
Основатель Andurand Capital Андюран спрогнозировал нефть по 140 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти способна взлететь до 140 долларов. Таким прогнозом поделился в интервью Financial Times один из самых крупных трейдеров в энергетической сфере Пьер Андюран, основавший Andurand Capital.

По его мнению, ценовой скачок произойдет уже в 2023 году на фоне восстановления спроса на черное золото в Китае. Открытие КНР приведет к заметно более сильному росту спроса на этот вид топлива, нежели ожидалось.

Эксперт полагает, что мировой спрос на нефть сумеет увеличиться на 4 млн барреля в сутки, тогда как обычно среднегодовой рост составлял в четыре раза меньше. А потому даже отсутствие проблем с поставками на глобальный рынок нефти из РФ, которая сейчас ищет новых покупателей в Азии и готова предоставлять тем большой дисконт, не задержит роста цен.
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