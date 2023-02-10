Основатель Andurand Capital Андюран спрогнозировал нефть по 140 долларов за баррель

Эксперт полагает, что мировой спрос на нефть сумеет увеличиться на 4 млн барреля в сутки, тогда как обычно среднегодовой рост составлял в четыре раза меньше. А потому даже отсутствие проблем с поставками на глобальный рынок нефти из РФ, которая сейчас ищет новых покупателей в Азии и готова предоставлять тем большой дисконт, не задержит роста цен.