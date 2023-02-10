Фура и лазурный автобус столкнулись на заснеженной Софийской улице в Петербурге

С приходом в Северную столицу календарной зимы значительно возросло число дорожных происшествий. Несмотря на многочисленные жалобы водителей на невозможность проехать по заснеженным трассам, Смольный предпочитает игнорировать проблему. Ситуация на дорогах демонстрирует реальное отношение губернатора Северной столицы Александра Беглова к городу и его жильцам.