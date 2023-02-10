Фура и лазурный автобус столкнулись на заснеженной Софийской улице в Петербурге

Дорожный инцидент с участием большегруза и лазурного автобуса произошел на Софийской улице в Северной столице России.
Как сообщает источник ФАН, речь идет об автобусе, курсирующем по маршруту №324. В результате аварии несколько пассажиров получили легкие травмы, а большинство отделалось испугом.
С приходом в Северную столицу календарной зимы значительно возросло число дорожных происшествий. Несмотря на многочисленные жалобы водителей на невозможность проехать по заснеженным трассам, Смольный предпочитает игнорировать проблему. Ситуация на дорогах демонстрирует реальное отношение губернатора Северной столицы Александра Беглова к городу и его жильцам.