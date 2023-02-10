Росстат сообщил о сокращении смертности в России на 22,1% за 2022 году

Показатель смертности в России за 2022 год по сравнению с 2021 годом сократился на 22,1%. Об этом сообщили специалисты Росстата.
Там также рассказали, что на 42,5% уменьшилась естественная убыль населения. Она составила 599 616 человек.
«Смертность в 2022 году сократилась по сравнению с 2021 годом на 22,1%, рождаемость снизилась на 6,9%», — говорится на сайте Росстата.
Так, в 2022 году в России умерли 1 905 778 человек, а родилось 1 306 162 ребенка. Кроме того, в стране выросло число бракосочетаний на 14,1%. Число разводов тоже увеличилось, но лишь на 6%, говорится в тексте исследования.