Миграционная служба Аргентины объяснила, почему беременным россиянкам отказали во въезде

Миграционная служба Аргентины отказала шести беременным россиянкам во въезде в страну из-за ложной цели визита. Об этом сообщает издание La Nacion со ссылкой на заявление главы ведомства Флоренсии Кариньяно.
Руководитель службы подчеркнула, что беременных россиянок идентифицировали как «ложных туристов». Такими считаются иностранцы, не обладающие обратным билетом или не способным объяснить цель своего визита. При этом подчеркивается, что сами девушки признались в том, что приехали в страну не в туристических целях, передает РИА Новости.
По словам Кариньяно, россиянки планировали родить ребенка в Аргентине, чтобы получить гражданство. Однако перед рождением ребенка в Аргентине лица, не являющиеся гражданами стран-членов МЕРКОСУР, должны обратиться в консульство. Там им необходимо объяснить причины своего решения, подытожила глава миграционной службы.