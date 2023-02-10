Миграционная служба Аргентины объяснила, почему беременным россиянкам отказали во въезде

Руководитель службы подчеркнула, что беременных россиянок идентифицировали как «ложных туристов». Такими считаются иностранцы, не обладающие обратным билетом или не способным объяснить цель своего визита. При этом подчеркивается, что сами девушки признались в том, что приехали в страну не в туристических целях, передает РИА Новости.