Диетолог Соломатина назвала популярный продукт для укрепления иммунитета пожилых людей

Пожилым людям для укрепления иммунитета необходимо добавить в рацион редис, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
Соломатина отметила, что редис помогает организму убивать болезнетворные бактерии за счет содержания фитонцидов. Также в его состав входит горчичное масло, которое не позволяет развиться бактериальным и вирусным инфекциям.
«У пожилых иммунитет вообще очень уязвимый, слабый. Когда мы едим редис, вероятность подхватить какой-то вирус становится значительно меньше», — сказала врач «Москве 24».
Употребление корнеплода, по словам диетолога, также пойдет на пользу сердечно-сосудистой системе и костной ткани. Помимо этого, в редисе наличествует витамин PP, который улучшает кровообращение.