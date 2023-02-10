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Посол РФ в Варшаве Андреев указал на нерациональность разрыва дипотношений с Польшей

Политика
Посол РФ в Варшаве Андреев указал на нерациональность разрыва дипотношений с Польшей

Разрыв дипломатических отношений с Варшавой является крайне нерациональным решением. Соответствующую точку зрения выразил посол России в Польше Сергей Андреев.

Он добавил, что когда-то каналы коммуникации вновь будут востребованы, а заниматься их восстановлением — достаточно трудно. Об этом дипломат заявил 10 февраля в ходе эфира телеканала «Россия-1».

«Что касается нас, мы считаем, что каналы коммуникации должны все равно оставаться открытыми», — выразил уверенность Андреев.

Посол также указал на резкое уменьшение количества представительских функций российских дипломатических миссий. В Варшаве есть огромное количество граждан России, которым может потребоваться помощь в решении важных вопросов, подытожил он.
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