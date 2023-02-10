Житель пензенского поселка Наровчат раздел жену и выставил голой на мороз

Житель Пензенской области заплатит штраф за то, что избил свою жену и выгнал ее на мороз в голом виде.
Как пишут местные СМИ, все произошло 30 декабря прошлого года. Жительница поселка Наровчат принимала ванну, когда она решила выйти, пьяный муж подпер дверь. Пытаясь освободиться, женщина нагрубила супругу, из-за чего тот вышел из себя.
Открыв дверь, агрессор повалил потерпевшую на пол и несколько раз ударил кулаком по лицу и телу. Затем он раздел жертву догола и вытолкал на мороз. Женщина добежала до соседей, откуда вызвала стражей порядка.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.