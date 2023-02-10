В Госдуме пригрозили США международным трибуналом. События дня

Для США не существует никаких законов и правил, они занимаются беспределом и это будет «чревато последствиями». Об этом сегодня, 10 февраля, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Понятно, что, имея огромное количество военных спутников, США передают координаты объектов, в том числе гражданских, для того чтобы посеять панику у людей, которые выразили свое волеизъявление на референдумах. Сегодня те, кто передает координаты, — это убийцы, это нелюди. Естественно, для них должен быть международный трибунал», — заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Такая реакция политика последовала в ответ на статью популярной американской газеты The Washington Post, в которой со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Америки и Украины написано, что Вашингтон корректирует удары украинских военных из реактивных систем залпового огня HIMARS по позициям российских военных.
ФСБ России предупреждает: иностранные спецслужбы используют популярные почтовые сервисы для сбора информации о спецоперации и ее участниках, а также о беженцах, прибывших с Украины. В ведомстве добавляют, что злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие по названиям с именами федеральных органов исполнительной власти, с которых массово рассылают письма. ФСБ призывает проверять все данные и при необходимости обращаться в компетентные органы за прояснением ситуации.
Член фракции КПРФ и глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила расширить использование материнского капитала. По словам чиновницы, необходимо дать позволение, чтобы молодые семьи, помимо жилья и образования, могли потратить денежное довольствие на покупку автомобиля. Внесенный ею законопроект появился в электронной базе нижней палаты парламента сегодня.