В Госдуме пригрозили США международным трибуналом. События дня

ФСБ России предупреждает: иностранные спецслужбы используют популярные почтовые сервисы для сбора информации о спецоперации и ее участниках, а также о беженцах, прибывших с Украины. В ведомстве добавляют, что злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие по названиям с именами федеральных органов исполнительной власти, с которых массово рассылают письма. ФСБ призывает проверять все данные и при необходимости обращаться в компетентные органы за прояснением ситуации.