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Судмедэкспертиза подтвердила контакт Алвеса с обвинившей его в изнасиловании девушкой

Спорт
Судмедэкспертиза подтвердила контакт Алвеса с обвинившей его в изнасиловании девушкой

Футболист Дани Алвес действительно имел сексуальную связь с обвинившей его в изнасиловании девушкой. Факт этого подтвердила проведенная судмедэкспертиза.

Как сообщает El Periodico, образцы семенной жидкости, взятые у девушки и собранные с ее одежды, были сопоставлены с ДНК-материалом футболиста. Судмедэкспертиза показала, что найденный биологический материал действительно принадлежит Алвесу.

Предполагаемая жертва преступления — 23-летняя девушка, отдыхавшая с бразильцем в одном из ночных клубов Барселоны. Как сообщалось ранее, Алвесу грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Футболист был взят под стражу без права внесения залога.
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