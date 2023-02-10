Судмедэкспертиза подтвердила контакт Алвеса с обвинившей его в изнасиловании девушкой

Предполагаемая жертва преступления — 23-летняя девушка, отдыхавшая с бразильцем в одном из ночных клубов Барселоны. Как сообщалось ранее, Алвесу грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Футболист был взят под стражу без права внесения залога.