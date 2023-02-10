Запрет на поездки за границу и призыв к сознательности: мнение депутатского корпуса

Редакция ФАН опросила уже больше половины парламентариев с целью выяснить, как депутатский корпус относится к инициативе российского бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель предложил Госдуме, запретить политикам отдыхать за границей, пока идет специальная военная операция., в котором предложил запретить политикам отдыхать за границей, пока идет специальная военная операция.
Лишь малая часть из опрошенных представителей власти не согласны с подобными мерами, однако большая часть парламентариев поддерживает эту идею. Они уверены, что в такой сложный момент их коллеги могут и должны проявить сознательность и воздержаться от поездок за рубеж. Более того, многие отмечают, что для них нет лучше отдыха, чем на Родине.
Это небезопасно
Например, депутат Госдумы Владимир Иванов в беседе с ФАН назвал красоты России богатейшими во всем мире. По его словам, сейчас не самое удачное время для отдыха за границей:
«Против всех депутатов введены санкции, и никто не даст гарантии, что с тобой ничего не произойдет. Ты подставляешь себя и своих близких. И не только их. Конечно, есть исключения — медицинские показатели. Тут сложно что-то возразить. Но в любом случае — это самостоятельный выбор любого, при этом, патриот своей страны в сложное время, всегда останется в своей стране», — считает он.
Политик поделился мечтой посетить Камчатский край и насладиться красотами региона.
Посоветовал коллегам внутренний туризм и депутат Государственной Думы Дмитрий Кобылкин. Он считает, что сейчас выезды за границу неуместны.
«Поездки за границу на отдых, сейчас остро ощущаются. Они не допустимы для нас в это время. Не потому что депутат, а если ты считаешь себя частью государства, а государство сейчас находится в непростом положении, ты должен отдавать отчет своим действиям», — заявил парламентарий.
Он также подчеркнул, что он и его коллеги понимают уязвимость всего, что происходит вокруг нас и совершать такие «вояжи» морально неправильно.
Предпочитают отдых в России
Последние десять лет отдает предпочтение отдыху в России депутат Государственной Думы Максим Топилин:
«До прихода в Государственную думу, работал чиновником, работал в другом месте и вопросы, связанные с санкциями, тянутся по моей жизни с 2014 года. Поэтому все последние десять лет отдыхаю в России», — сказал он ФАН.
Среди его любимых для посещения мест Краснодарский край и Санкт-Петербург. Очень нравится парламентарию Татарстан.
Надо быть, а не казаться
А вот депутат Николай Коломейцев высказался более жестко. Он считает, что его коллеги продолжат отдыхать за рубежом «до первых посадок». Сам парламентарий признается, что не помнит, когда последний раз отдыхал.
«Самопиар — это бич многих псевдополитиков, которые хотят казаться, а не быть. У меня лозунг быть, а не казаться. Когда деньги жмут карманы, ведь им не хочется ни на кого, кроме себя тратить, вот и получаются такие истории. Это болезнь, которую трудно лечить. Болезнь, которая заключается в том, чтобы не отказывать себе ни в чем. Думаю — это до первой посадки, кого-то хлопнут и все. Тогда они перестанут ездить. Сколько было историй с задержанием российских бизнесменов. Это (прим.ред. - посадки), наверное, главное лекарство. Если они, конечно, не являются двойными агентами. Тут может и такое быть. Излишняя самоуверенность только балбесам присуща или двойным агентам», — считает депутат.
В ожидании ответа
Но были и те, у кого ответ получить не удалось. Депутат Евгений Москвичев отказался отвечать либо при чине своей крайней занятости, либо вопрос оказался настолько неудобным.
Корреспонденты ФАН продолжат опрос народных избранников с целью выяснить, насколько популярна инициатива российского предпринимателя стала у депутатского корпуса. С результатами предыдущего дня опроса можно ознакомиться здесь.