Запрет на поездки за границу и призыв к сознательности: мнение депутатского корпуса

Лишь малая часть из опрошенных представителей власти не согласны с подобными мерами, однако большая часть парламентариев поддерживает эту идею. Они уверены, что в такой сложный момент их коллеги могут и должны проявить сознательность и воздержаться от поездок за рубеж. Более того, многие отмечают, что для них нет лучше отдыха, чем на Родине.